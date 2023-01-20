أسعار النيكل اليوم.. والطن يسجل 28939 دولارًا

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة 20 يناير 2023، نهاية تداولات الأسبوع بالبورصات العالمية، وسجل الطن نحو 28939 دولارا مقارنة بنحو 27950 دولارا الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 989 دولارا.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 3% إلى 29103 دولارات للطن، وأرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على النيكل مع قلة حجم المعروض في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورغم الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار المعادن بسبب اختناقات سلاسل التوريد، توقعت مجموعة “جولدمان ساكس” انخفاض أسعار معادن البطاريات الرئيسية الثلاث الكوبالت والليثيوم والنيكل على مدى العامين المقبلين.

ونوهت إلى الدور الهام الذي ستلعبه المعادن في الاقتصاد العالمي خلال القرن الحادي والعشرين، ولكنها ومع ذلك، وبالرغم من الطلب المتزايد عليها، إلا أن المجموعة تتوقع تباطؤا في نمو السوق الصاعدة لقطاع المعادن في الوقت الحالي.

فبالنسبة لأسعار الليثيوم، توقعت المجموعة بأن يكون هناك “تصحيح حاد” ليصل متوسط سعر المعادن أقل من 54 ألف دولار للطن هذا العام، بانخفاض عن مستويات الـ60 ألف دولار وليستمر في المسار الهابط ليصل إلى مستويات 16 ألف دولار في عام 2023.

أما الكوبالت فترى المجموعة أن الأسعار قد تتراجع إلى مستويات 59.5 ألف دولار للطن في العام المقبل من مستويات الـ80 ألف دولار الحالية، بينما من المرجح أن يرتفع النيكل بنسبة 20% تقريبًا خلال بقية هذا العام إلى 36.5 ألف دولار للطن قبل أن يبدأ مساره الهابط.

ورغم هذه التوقعات المتشائمة لقطاع المعادن، إلا أن جولدمان ساكس تتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى بدءا من عام 2024 في إشارة إلى توقعات بأن زيادة الطلب ستتغلب على نمو العرض الحالي بشكل أكثر مستدام.