الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين تخصصا في تزوير مستندات حكومية ورسمية وترويجها في الإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير مستندات حكومية بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد بإلقاء القبض على عاطلين، بعد اتهامها بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

- نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات عندما وردت معلومات إلى ضباط قطاع الأمن العام بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تزوير الأوراق والمستندات الخاصة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، ويقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثاني ترويجها على عملائهم متخذين من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، وألقى القبض عليهما، بالشقة المشار إليها، وبتفتيش الشقة عُثر بداخلها على “134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة، و 35 خاتما شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية و19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية، و2 طابعة وجهاز لاب توب وفلاشة تحوي العديد من المحررات المزورة”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وبقصد ترويجه على عملائهم مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيق أخطرت النيابة اتهامه أجر إخطار ارتكاب آفة الأجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

«التموين»: طرح الخبز لغير حاملي البطاقات هدفه تخفيف العبء على المواطنين

«حياة كريمة» تدعم صيادى الأقصر: توفير المراكب يسهم فى عودتنا لمهنة أجدادنا

ضبط عصابة تخصصت في تزوير أوراق المرور بالإسكندرية

ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

«كلنا واحد».. «الداخلية» تدفع بسيارات بيع الأرز والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران