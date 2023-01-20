حبس عاطلين تخصصا في تزوير مستندات حكومية ورسمية وترويجها في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير مستندات حكومية بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد بإلقاء القبض على عاطلين، بعد اتهامها بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

- نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات عندما وردت معلومات إلى ضباط قطاع الأمن العام بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تزوير الأوراق والمستندات الخاصة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، ويقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثاني ترويجها على عملائهم متخذين من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، وألقى القبض عليهما، بالشقة المشار إليها، وبتفتيش الشقة عُثر بداخلها على “134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة، و 35 خاتما شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية و19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية، و2 طابعة وجهاز لاب توب وفلاشة تحوي العديد من المحررات المزورة”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وبقصد ترويجه على عملائهم مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.