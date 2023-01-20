الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دوري القسم الثانى.. القناة يستضيف الترسانة والسويس يواجه العبور

الترسانة فاز في أخر
الترسانة فاز في أخر مبارياته على بتروجت

تختتم اليوم مواجهات الأسبوع الخامس عشر والأخير في الدور الأول لدوري القسم الثاني بإقامة 8 مباريات منها 7 مباريات في المجموعة الثانية ومباراة واحدة في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

 

في المجموعة الثانية يستضيف القناة الثالث برصيد 31 نقطة بقيادة  محمد حليم فريق الترسانة الخامس برصيد 23 نقطة بقيادة خالد عيد في مباراة مهمة للفريقين اللذين يرفعان شعار لا بديل عن الفوز وفي حالة فوز القناة سينفرد بالقمة بفارق نقطتين عن السكة الحديد وإف سي زد وفي حالة فوز الترسانة سيرفع رصيده الى 26 نقطة ويقلص الفارق مع السكة وإف سي زد الى ست نقاط .

 

ويحل وادي دجلة الرابع برصيد 28 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور ضيفا على مستقبل وطن الخامس عششر برصيد 12 نقطة ويسعى وادي دجلة للفوز والوصول للنقطة 31 والبقاء في سباق القمة .

 

ويستضيف إيسترن كومباني الثالث عشر برصيد 13 نقطة فريق الاتصالات السادس برصيد 20 نقطة بقيادة جمعة مشهور في مباراة سهلة للاتصالات في ظل المشاكل التي يعلني منها إيسترن كومباني وامتناع لاعبوه عن أداء التدريبات وتهديدهم بعدم خوض المباراة لعدم صرف مستحقاتهم المالية . 

 

ويسعى منتخب السويس السابع برصيد 20 نقطة بقيادة ياسر الكناني للعودة للانتصارات عندما يحل ضيفا على فريق العبور التاسع برصيد 18 نقطة بقيادة هاني العقبي .

 

ويستضيف بتروجت الثامن برصيد 18 نقطة بقيادة السيد عيد فريق كهرباء الإسماعيلية الرابع عشر برصيد 12 نقطة بقيادة رضا عطيتو ..ويحل النصر الحادي عشر برصيد 14 نقطة بقيادة طارق السيد ضيفا على فريق بورتو السويس العاشر برصيد 14 نققطة بقيادة أشرف توفيق .

 

ويستضيف الانتاج الحربي الثاني عشر برصيد 13 نقطة فريق الإعلاميين الأخير برصيد 9 نقاط في المباراة الأولى لمصطفى عبده  المدير الفني للانتاج الحربي الذي تولى المسئولية بعد رحيل حسام عبد العال .

 

وفي المجموعة الأولى يستضيف ملوي الرابع عشر برصيد 14 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي فريق النصر للتعدين السابع برصيد 20 نقطة في أول مباراة لحسن عبد المنعم المدير الفني للتعدين الذي تولى المسئولية بعد رحيل أشرف عرب .

دوري القسم الثاني القناة الترسانة منتخب السويس فريق العبور

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