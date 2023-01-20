أستاذ قانون دولى: احتجاج الفرنسيين على قانون التقاعد يؤكد اختلاف ثقافة الشعوب

قال مجيد بودن، أستاذ قانوني دولي، إن قانوني رفع سن التقاعد في فرنسا الذي تم إصداره مؤخرًا لاقى رفض كثيف من الشعب الفرنسي، وهذا دليل على اختلاف ثقافة الشعوب، حيث قد نجد شعوب أخرى تشجع هذا القانون بقوة.

احتجاج الشعب الفرنسي

وأكد "بودن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن احتجاج الشعب الفرنسي على هذا القانون لا يعني كرههم للعمل، خاصة وأن سن التقاعد لا يعني انقطاع العمل، حيث يخرج المواطنين الفرنسيين على سن التقاعدة للعمل بمشروع خاص يدر لهم الربح.

سن التقاعد بفرنسا

وأضاف في حديثه، أن موظف الحكومة في فرنسا يحسب له التقاعد على الستة أشهر الأخيرة، بينما القطاع الخاص يحسب التقاعد على الـ ٢٥ سنة، لذا نظام التقاعد في فرنسا تختلف من قطاع لآخر ومن وظيفة لأخرى.