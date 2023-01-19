تحويلات مرورية بمحيط شارع ترسا وتقاطعه مع شارع «المحولات» بالاتجاهين

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور في محيط غلق شارع ترسا وتقاطعه مع شارع (المحولات) بالاتجاهين.

أعلنت إجراء غلق كلى أعلى شارع ترسا وتقاطعه مع شارع (المحولات) بالاتجاهين، لمدة 3 أيام، ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 20/1/2023 حتى صباح يوم الأحد الموافق 22/1/2023 على أن يكون العمل من الســاعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً فقط، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتركيب الكمر الخرسانى لمشروع محور عمرو بن العاص.

كما تقوم بمتابعه انتظام سير الحركة المرورية بمسار التحويلة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق خاتم المرسلين وترغب في استكمال السير تجاه مناطق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير في المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبري والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب باستكمال السير اتجاه مناطق خاتم المرسلين تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير بمسار التحويلة المستحدثة في المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبري والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الاعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.