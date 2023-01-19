«القاهرة الإخبارية» ترصد احتجاجات مليون فرنسى على قانون رفع سن التقاعد

تشهد فرنسا الكثير من الاحتجاجات الشعبية الآن على قانون رفع سن التقاعد، حيث خرج أكثر من مليون مواطن إلى الشوارع والميادين؛ للتعبير عن رفضهم للقانون.

وقال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن فرنسا تشهد احتجاجات في القطاعات الحيوية رفضاً لقانون رفع سن التقاعد.

اعتقال الفرنسيين

وأكد شقير خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الشرطة الفرنسية أعلنت حتى الآن اعتقالها ٣٠ شخصاً بسبب أعمال العنف والشغب التي يقوم بها المتظاهرون.

أضاف أن فعاليات هذه المظاهرات بدأت في الصباح الباكر بكثير من المدن الفرنسية، مشيراً إلى أن عدد الذين انضموا إلى تلك الاحتجاجات بلغ حتى الآن مليون مواطن.

مظاهرات فرنسا

أشار إلى أن الحكومة الفرنسية تسير على قدم وساق لتقليل حجم خسائر ميزانية الدولة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الحالية، لذا الحكومة الفرنسية مصممة على تنفذ هذا القانون بالرغم من تلك الاحتجاجات.