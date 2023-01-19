الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية» ترصد احتجاجات مليون فرنسى على قانون رفع سن التقاعد

احتجاجات مليون فرنسي
احتجاجات مليون فرنسي

تشهد فرنسا الكثير من الاحتجاجات الشعبية الآن على قانون رفع سن التقاعد، حيث خرج أكثر من مليون مواطن إلى الشوارع والميادين؛ للتعبير عن رفضهم للقانون.

وقال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن فرنسا تشهد احتجاجات في القطاعات الحيوية رفضاً لقانون رفع سن التقاعد.

اعتقال الفرنسيين

وأكد شقير خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الشرطة الفرنسية أعلنت حتى الآن اعتقالها ٣٠ شخصاً بسبب أعمال العنف والشغب التي يقوم بها المتظاهرون. 

أضاف أن فعاليات هذه المظاهرات بدأت في الصباح الباكر بكثير من المدن الفرنسية، مشيراً إلى أن عدد الذين انضموا إلى تلك الاحتجاجات بلغ حتى الآن مليون مواطن.

مظاهرات فرنسا

أشار إلى أن الحكومة الفرنسية تسير على قدم وساق لتقليل حجم خسائر ميزانية الدولة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الحالية، لذا الحكومة الفرنسية مصممة على تنفذ هذا القانون بالرغم من تلك الاحتجاجات.

خالد شقير مراسل القاهرة الاخبارية احتجاجات فرنسا القاهرة الإخبارية قانون رفع سن التقاعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

رئيس «إيتيدا»: نروج لمصر كمقصد جاذب لمقدمي خدمات أشباه الموصلات

انطلاق الاجتماع التنفيذي الأول لمبادرة «المواطن القدوة» بالدقهلية

وزيرة التخطيط تبحث الفرص الاستثمارية فى الطاقة المتجددة مع «إنفيجن» الصينية

محافظ الإسكندرية يستقبل القنصل العام السعودي لبحث تعزيز سبل التعاون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية