الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: جولة ميدانية للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببني سويف

جانب من الزيارة الميدانية
جانب من الزيارة الميدانية

نظمت مديرية القوى العاملة ببني سويف، زيارة ميدانية لمصنع روندي للسيراميك، ومصنع الماسة للأدوات الصحية، بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي بالواسطي، وذلك ضمن احتفالات المصنع لحصوله على شهادة الأيزو 40001، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التى تقوم بها المديرية على المنشآت كثيفة العمالة التى تعمل داخل المحافظة  للإطمئنان على سير العمل والإنتاج بداخلها وتعزيزاً لعلاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال وتوفير مناخ عمل مناسب.

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وأوضحت مديرية القوى العاملة ببنى سويف في تقريرها الذى تلقته الوزارة، أن المديرية نظمت زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بالواسطى شملت مصنع روندى للسيراميك والذى يعمل به  949 عاملا و50 عاملا من ذوى الهمم بقوة إنتاج 37 ألف متر باليوم الواحد، ولمصنع الماسة للأدوات الصحية أحد المصانع الحديثة بالمنطقة الصناعية والذى بقوة 70 عاملا وعاملة، وذلك للإطمئنان على أحوال العمال وسير الإنتاج بداخلهم.

ونوهت المديرية إلى أن المصانع  يتوفر بها موصلات مجانية لكافة أنحاء المحافظة مع وجود مميزات خاصة وحوافز إنتاج للعاملين، كما تقوم بتوفير رعاية صحية وتأمينية لجميع العاملين، مع التأكيد على دور المديرية الهام في توفير فرص عمل لائقة للشباب داخل المنشآت العاملة بالمحافظة خاصة ذوى الهمم واستكمال نسبة الـ5 % من إجمالى العمال من تلك الفئة، مع التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين وفق أخر كتاب دورى صادر من الوزارة.

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وكانت قد تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بشأن تنظيم ندوة توعية تحت عنوان "دور المجتمع في التصدي لظاهرة الإدمان" شارك فيها 22 موظفا من العاملين بديوان عام المديرية، وذلك بالتعاون مع مركز إعلام العريش.

وأوضح محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء في تقريره، أن الندوة التى تم تنظيمها شارك فيها علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي، وألقى المحاضرات نجوى إبراهيم، أخصائية الإعلام بمركز إعلام العريش.

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ومن جهته، استعرض مدير التضامن الاجتماعي جوانب ظاهرة الإدمان والأسباب التي تؤدي إلى الإدمان من تفكك أسري وفقر وجهل وتم الرد على استفسارات وتساؤلات الحاضرين في الندوة حول كيفية التعامل مع الشخص المدمن وأماكن علاج للإدمان بشمال سيناء.

مديرية القوى العاملة ببني سويف زيارة ميدانية مصنع روندي للسيراميك مصنع الماسة للأدوات الصحية لمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي بالواسطي

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