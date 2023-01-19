الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 240 حالة إشغال طريق بمركز ناصر شمال بني سويف

الحملة
الحملة

عقد علي يوسف، رئيس مدينة ناصر في بني سويف، اجتماعًا؛ لمناقشة آليات توصيل الصرف الصحي لبعض المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها ضمن حياة كريمة، وغير مخدومة بالصرف الصحي، ودراسة إمكانية إنشاء خزانات مؤقتة بها، والتي شملت (الوحدة الصحية بالحرجة والحمام، مرفق إسعاف كوم أبو خلاد، المجمع الخدمي بإشمنت، المجمع الزراعي بإشمنت والحمام)، وذلك بحضور رؤساء القرى ومسئولي جهاز التعمير والمكتب الاستشاري بحياة كريمة ومديري الإدارات ذات الصلة.

وتابع رئيس المركز تنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع وإزالة إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع ومداخل ومحاور المدينة، تحت إشراف مصطفى الدمرداش نائب رئيس المركز، وبمشاركة التنفيذيين من الوحدة المحلية، تم خلالها إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمدخل المدينة وشارع جمال عبد الناصر وشارع شجرة الدر وبني زايد والشناوية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 240 حالة إشغال، تنوعت بين باعة جائلين ومعروضات تجارية وتعديات على الأرصفة، وانتظار في أماكن غير مخصصة للانتظار، كما تم التحفظ على بعض المضبوطات (موازين وكراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن ، وذلك ضمن خطة المحافظة بتكثيف الحملات  للقضاء على إشغالات الطريق العام وإلزام الجميع بالقانون.

بينما تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المركز ورفع تراكمات القمامة بالمدينة، والتي بلغت حوالي 55 طن قمامة من شوارع بورسعيد وشارع الإصلاح الزراعي وشارع طراد النيل وشارع النادي الرياضي وشارع السحارة وشارع الأديرة، فضلا عن متابعة أعمال النظافة بقرية بني عدي والرياض والزيتون وجمع القمامة من المنازل والتي تقدر بحوالي 12  طن قمامة.

فيما تم تنفيذ ندوة تثقيفية وتوعوية بالوحدة المحلية، تحت عنوان "الزواج المبكر والقضية السكانية" بحضور رئيس المركز والشيخ محمد سعيد منطقة وعظ بني سويف والشيخ حنفي محمود منطقة وعظ القاهرة وبحضور مكلفات الخدمة العامة التابعة للتضامن الاجتماعي بناصر.

إزالة اشغالات الطريق الصرف الصحي بني سويف بور سعيد جمال عبد الناصر جهاز التعمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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