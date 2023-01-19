الخميس 19 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تعلن تقديم 125 مليون دولار لدعم الطاقة وشبكات الكهرباء فى أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم الطاقة وشبكات الكهرباء لديها، في أعقاب الهجمات الروسية على تلك المرافق، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

واشنطن: إمداد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوى يتصدر أولوياتنا

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إلى أن تزويد كييف بمنظومات الدفاع الجوي، يتصدر الأولويات الأمريكية.

وأضاف كيربي:"لم أر ولا علم لديّ بعدد بطاريات "باتريوت" التي تحتاجها أوكرانيا. لكننا نعلم أن الدفاع الجوي يبقى أولوية".

ولفت إلى أن تسليم منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا سيستغرق وقتا، بسبب تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام "باتريوت".

وصرح المستشار السابق للبنتاجون دوجلاس ماكجريجور، في وقت سابق، بأنه سيتعين على كييف "قبول حقيقة مخيفة بأن نظام "باتريوت" لن ينقذ أوكرانيا من الهزيمة".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في أوكرانيا، بتوريد الأسلحة وتدريب العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

شولتس يتجه لتزويد كييف بدبابات ليوبارد-2

وذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المستشار الألماني أولاف شولتس مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، شريط أن تزود واشنطن كييف بدبابات "أبرامز".

ونوهت الصحيفة، بأن هذا الشرط وضعه شولتس خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن بايدن، خلاله حديثه مع شولتس، لم يعط موافقة مؤكدة على نقل "أبرامز".

وقالت إن واشنطن تعمل جاهدة من أجل أن تقوم برلين بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" من مخزونها الخاص وليس فقط بالسماح لدول "الناتو" الأخرى بإعادة تصدير "الدبابات". حيث إنه لا يمكن إجراء عمليات التسليم دون إذن ألمانيا، التي تصنع هذه الدبابات. 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أوكرانيا 125 مليون دولار دعم الطاقة وكالة رويترز منظومات الدفاع الجوي

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