الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 4000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل للشباب

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 40 فرصة عمل جديدة للشباب، براتب 4000 جنيه، بإحدى شركات التجارة بجسر السويس.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 15 فني تركيبات وصيانة، و20 مندوب مبيعات، و6 عامل خدمات.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون حاصلا على مؤهل عال، أو متوسط، أو بدون، وذلك بحسب المهنة المتقدم للعمل بها، وأن يكون لديه خبرة أو بدون.

كما يشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يتراوح عمره من 22 سنة، وحتى 42 سنة، على أن توفر الشركة وسيلة مواصلات للعاملين بها.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة بجوار مول التجاريين، جسر السويس، أو الاتصال على رقم 01556552995، أو 01000419976، والتواصل مع المدير المسئول صموئيل زكي.

وزارة القوى العاملة فرصة عمل وظائف فني تركيبات وصيانة مندوب مبيعات عامل خدمات

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