الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عالم مصريات: المصرى القديم أول من عرف العلاج بجلسات الكهرباء

جلسات الكهرباء
جلسات الكهرباء

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن النشاط الذي ساد الأراضي المصرية في عهد المصريين القدماء كان النشاط الزراعي، حيث التف المصري القديم حول ضفاف نهر النيل من أجل الزراعة والحصول على قوت يومه.

الزراعة المصرية القديمة

وأكد الدكتور وسيم السيسي، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الصناعة في مصر انبثقت من الزراعة، ولهذا مصر دولة زراعية في المقام الأول على أيدي المصريين القدماء، حيث بعد بلوغهم أقصى متطلباتهم من الصناعة اتجهوا إلى الصناعات التقليدية لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

جلسات الكهرباء

وأضاف في حديثه، أن المصريين القدماء عرفوا العلاج بجلسات الكهرباء من خلال أحد الأسماك التي تقوم بدفع شحنة كبيرة من الكهرباء لجسم الإنسان، ولهذا كان يتم استخدام أنواع صغيرة من هذا السمك حتى لا تفوق كمية الكهرباء قدرة تحمل الشخص.

وسيم السيسي عالم مصريات الزراعة في مصر اخر النهار النهار

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