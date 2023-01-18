«المصريين»: توجيه الرئيس بزيادة سعر توريد القمح انتصار للفلاح

أشاد حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، مؤكدا أن القرار سيشجع المزارعين على توريد محصول القمح للحكومة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال أبو العطا، في بيان الأربعاء، إن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين سيسهم في تشجيع الفلاح على زراعة القمح، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مؤكدا أن تلك الخطوة ستعوض مزارعي القمح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

أضاف رئيس الحزب أن هذا القرار سيرفع سعر توريد أردب القمح من المزارع إلى الحكومة، الأمر الذي يدعم الفلاح ويخفف الأعباء عنه، وكذلك سيشجع الفلاح على زراعة القمح وتعظيم الإنتاج، مما يحد من الاستيراد.

وأوضح أن هذا السعر يعد سعرًا مرضيًا لكافة المزارعين في الوقت الراهن، علاوة على أنه يحفز المزارعين على توريد القمح للحكومة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيقضي بدوره على تجار الأزمات، فضلا عن أنه سيدعم الفلاح ويشجع المزارعين على التوريد للحكومة.

وأكد أنه مما لا يخفى على أحد أن القمح سلعة استراتيجية مهمة وأن قرار رئيس الوزراء سيؤدي إلى زيادة توريد القمح هذا الموسم للحكومة، موضحا أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ستساعد هذه القطاعات على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والزراعة والنهوض بها لزيادة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي واستهداف زيادة الصادرات.

وشدد على أن الرئيس السيسي يقدّر جيدا دور الدولة في التدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر، والقمح هو أحد أهم السلع الاستراتيجية على الإطلاق، موضحا أننا سنشهد خلال الفترة المقبلة تطورا كبيرا في دعم قطاع الزراعة في مختلف المستويات وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري حتى نصل للاكتفاء الذاتي من معظم السلع الرئيسية.