نائبا رئيس جامعة طنطا يتفقدان عدة كليات بالمجمع بسبرباي

أجرى الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم جولة فى كليات الهندسة والزراعة والتربية الرياضية لمتابعة أعمال التصحيح الالكتروني بوحدات القياس والتقويم، والتأكد من جاهزية الكليات لإتمام أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء منها، بالإضافة الى متابعة وحدات الخدمة المجتمعية بالكليات.



اطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توافر مناخ ملائم لأعمال الامتحانات في الكليات، و الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر أثناء أداء الاختبارات للرد على كافة استفسارات الطلاب، حيث كان في استقباله الدكتور احمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور مصطفى الصواف وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف جبر وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب.



كما تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحدات الخدمة المجتمعية بالكليات، والتأكيد على دور جامعة طنطا في تقديم الخدمات المجتمعية لمواطني محافظة الغربية ومنطقة وسط الدلتا، والتأكد من انتهاء الاستعدادات لافتتاح منفذ بيع السلع الغذائية بكلية الزراعة، ومناقشة اليات التواصل المجتمعي ودعم الابعاد التنموية البيئية مع الدكتور ايمن بكري وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ايناس هاشم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي سياق منفصل، وكأول كلية بالجامعة، أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، حصول كلية الهندسة ، على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QSI الدولية كأول كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.



أعرب الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة عن سعادته بحصول كلية الهندسة على شهادتي الأيزو كأول كلية بالجامعة، مؤكداً أن ذلك يعد دليلا على تميز الكلية علمياً وعملياً وتحسين جودة الآداء الإداري بالكلية، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على حصول جميع كليات الجامعة على الاعتماد الدولى والأكاديمى وفقاً للخطة الاستراتيجية للجامعة وداعمًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

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