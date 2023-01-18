الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بشقة فى مساكن الإحلال بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل في إحدى شقق الإحلال بمحافظة الإسماعيلية.

 

تلقى اللواء  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده  بورود بلاغ حريق بشقة بمساكن الإحلال بالعمارة رقم 2 الدور الرابع دائرة قسم ثان الإسماعيلية. 


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع  إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين  كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية. 


وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية. 


ورجحت المعاينة الأولية للشقة أن سبب الحريق هو ماس كهربائي. 

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