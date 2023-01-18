الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس اللجنة الفنية للباركور يصل القاهرة ويلتقي وزير الرياضة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شارليز بيري رئيس اللجنة الفنية  للباركورر بالاتحاد الدولي للجمباز فى حضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز.

وتناول اللقاء الحديث عن رياضة "الباركور" وعمل برنامج متكامل لنشر اللعبة وجذب عدد كبير من الشباب، مع توفير كافة الأدوات والإمكانات لتوسيع قاعدة الممارسة.

وطالب وزير الرياضة بضرورة تكثيف كافة جهود الاتحاد المصري للجمباز لنشر رياضة الباركود خلال الفترة المقبلة، من خلال إقامة العديد من الأكاديميات داخل سلسلة نادي النادي، ومركز شباب الجزيرة وداخل استاد القاهرة.

وتستمر زيارة رئيس اللجنة الفنية لفرع الباركور بالاتحاد الدولي للجمباز  آلي مصر لمدة اربع أيام لعمل دورات  تدريبية وتحكيمية لرياضة الباركور بالمركز الاولمبي بالمعادي ابناء من غدا الخميس.

ويعقد اتحاد الجمباز اجتماعات دورية مع رئيس اللجنة الفنية لفرع الباركور  لمناقشة خطة  واستراتيجية ممارسة الباركور فى مصر وتوفير جميع الإمكانات ونشرها فى جميع الاندية ومراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.

وكان الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين،  قد اعلن فى وقت سابق ضم رياضة "الباركور" لمسابقاته الرسمية على أن تكون لها منافستها الخاصة وتكوين منتخب خاص بها خلال الفترة المقبلة.

وسينضم "الباركور"  إلى الفروع الخاصة بالجمباز وهي (الجمباز الفني "رجال - سيدات" - الجمباز الإيقاعي - جمباز الترامبولين - جمباز الأيروبيك - الجمباز العام".

وبدأ مسؤولو الاتحاد المصري للجمباز في العمل على تفعيل نشاط اللعبة من خلال تنظيم  الدورة التدريبة والتحكيمية لمدربي الباركور  غدا الخميس 19 يناير  الجاري  فى المركز الأولمبي بالمعادي وذلك بالتعاون مع  وزارة الشباب والرياضة

من جانبه، أثنى رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، على التنسيق والتعاون الدائم من جانب الدكتور أشرف صبحي، ووزارة الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز، وهو ما انعكس علي النتائج التي حققها لاعبي المنتخبات المصرية للجمباز.

وأكد الدكتور أمين أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين في رياضة الباركور ولكنهم لا يخضعون للعمل تحت مظلة محلية أو قارية أو عالمية وهو ما سيعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الجمباز أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للجمباز الأندية ومراكز الشباب الجمهورية

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وائل لطفي

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