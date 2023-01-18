إصابة طفلتين سقطتا من منزلهما فى الشرقية

أصيبت طفلتان بمحافظة الشرقية بجروح قطعية واشتباه كسر بالجمجمة إثر سقوطهما من علو نطاق مركزى ههيا وكفر صقر بمحافظة الشرقية.



استقبل مستشفى ههيا المركزى "شروق.م" 4 سنوات مقيمة نطاق مركز ههيا، مصابة بجرح قطعى بالشفة العلوية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها والعلاج اللازم، وتبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من أعلى درج السلم بمنزلها.

وأصيبت "لين.م" عامين مقيمة نطاق مركز كفر صقر، مصابة باشتباه كسر بالجمجمة وتم حجزها بالمستشفى تحت الملاحظة، وتبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من الطابق الثانى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.