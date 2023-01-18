برامون الغطاس 2023.. ماذا تعرف عنه وعدد أيامه وعاداته؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بحلول برامون عيد الغطاس المجيد، والمعروف كنسيا باسم عيد الظهور الإلهي، والمعروف في الكنائس الغربية بعيد الأنوار أو عيد الدنح.

ما هو يوم البرامون في عيد الغطاس 2023

وضعت الكنيسة القبطي يوم البرامون في قدسية أيام الأصوام ذات الدرجة الأولى من جهة الزهد والتعبد والنسك، حيث أنه يصام انقطاعيا ولا يسمح في وقت الإفطار أن يتناول الصائمون خلاله أي مأكولات بحرية مثل الأسماك أو الجمبري أو المحار وخلافه.

الكنيسة تتمم في يوم البرامون قداسين القداس الأول في الصباح والآخر في المساء، مع مراعاة ان القداس الصباحي يكون في وقت متأخر نسبيا نظرا لكونه يوم صوم انقطاعي، بينما القداس المسائي أو الليلي هو قداس عيد الغطاس المجيد ولا تتمم الكنيسة قداسات متأخرة سوى في عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط، مع مراعاة ان هناك كنائس بدات في اتمام طقوس القداس الإلهي ليلة راس السنة الميلادية وذلك لختام العام بالقداس وبدء اللحظات الأولى من العام الجديد في معية الرب وسط الحضور الالهي في القداس.

أيام صوم عيد الغطاس

والبرامون يمكن أن ياتي يوما واحدا ويمكن أن ياتي يومين ويمكن أن ياتي ثلاثة أيام ولعل المعيار الذي تحدد الكنيسة عدد ايام البرامون وفقا له هو الصوم الانقطاعي فيومي السبت والأحد هما يومان لا يصح الصوم الانقطاعي خلالهما لذلك أن جاء العيد يوم الاثنين فتذهب الكنيسة بالصائمين الى اقرب يوم يصام فيه انقطاعيا وهو يوم الجمعة فيصبح البرامون ثلاثة ايام وهما الجمعة والسبت والاحد، بينما ان جاء العيد يوم الاحد فتذهب الكنيسة بأقرب يوم يصام فيه انقطاعيا وهو الجمعية فيصبح البرامون يومي الجمعة والسبت.

بينما أن جاء العيد يوم السبت أو الجمعة او الخميس مثل العام الجاري، او الاربعاء او الثلاثاء، فلا مناص من ان ياتي البرامون يوما واحدا وهو اليوم السابق للعيد.