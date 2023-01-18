ميكروباص ومشهد سينمائى.. القبض على 14 شرطياً مزيفاً فى الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات واقعة الاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين بالدقهلية بأسلوب "انتحال الصفة".

تبلغ لمركز شرطة ميت غمر من أحد الأشخاص بسابقة اتفاقه مع 4 أشخاص على استبدال مبلغ مالي من العملة المحلية إلى عملة أجنبية، وحال تقابله معهم بطريق ميت غمر - المنصورة بدائرة المركز، وبحوزته مبلغا ماليا، وبحوزة الآخرين مبلغ مالي "عملة أجنبية" لاستبدال تلك المبالغ فيما بينهم، فوجئوا بحضور 6 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بزعم كونهم رجال شرطة وقاموا بتفتيشهم واصطحابهم وبحوزتهم المبالغ المالية المُشار إليها داخل السيارة، وفي منتصف الطريق قاموا بالتخلي عنه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 14 شخصا لـ 5 منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم ملابس أميرية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه، 3 سيارات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.