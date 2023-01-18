الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 متهمين وراء سرقة إطارات السيارات فى مطروح

سرقة إطارات السيارات
سرقة إطارات السيارات

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ من أحد المواطنين مقيم دائرة قسم شرطة مطروح بأنه حال تواجد السيارة قيادته "ربع نقل" أمام مسكنه، اكتشف سرقة الإطار الاحتياطي الموجود أسفل صندوق السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص وبحوزتهم مركبة "التروسيكل" المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية ملك أحدهم".

وأرشدوا عن الإطار المستولى عليه لدى عميلهم "حسن النية"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية قسم شرطة مطروح سرقة الإطار التروسيكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية

بيراميدز يحسم مصير صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

رئيس «مياه القناة» يفاجئ عددًا من المحطات لمتابعة سير وانتظام العمل

سائق يدهس شابًا أثناء عبور الطريق بمدينة نصر

بالأسماء.. إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

تعذر وصول 7 متهمين بالتسبب في «وفاة صيدلي حلوان» لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى