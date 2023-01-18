3 متهمين وراء سرقة إطارات السيارات فى مطروح

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ من أحد المواطنين مقيم دائرة قسم شرطة مطروح بأنه حال تواجد السيارة قيادته "ربع نقل" أمام مسكنه، اكتشف سرقة الإطار الاحتياطي الموجود أسفل صندوق السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص وبحوزتهم مركبة "التروسيكل" المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية ملك أحدهم".

وأرشدوا عن الإطار المستولى عليه لدى عميلهم "حسن النية"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.