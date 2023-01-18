مدير تعليم القاهرة: امتحانات الشهادة الإعدادية كانت سهلة وجميعها من المنهج

قال أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم سارت على ما يرام، وكانت سهلة وجميعها من المنهج، ولم نرصد أي شكاوى.

وأضاف لـ"الدستور" أن الامتحانات التى تم تداولها كانت بعد نصف الوقت وبعد خروج الطلاب وليس قبل اللجنة.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، قد انطلقت صباح اليوم وسط إجراءات تأمينية مشددة لمنع تسريب الأسئلة ولمواجهة الغش الإلكتروني.

انتظمت الامتحانات اليوم في محافظات القاهرة، أسيوط، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الأقصر، سوهاج، والسويس، وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان، بينما تنطلق الاختبارات يوم السبت القادم فى محافظات الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، مطروح، قنا.