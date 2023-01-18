كوبري العصلوجي.. شريان جديد في طرق الشرقية بتكلفة 100 مليون جنيه

محاور مرورية جديدة تمتد في قلب محافظات مصر، لتمثل شريانًا مروريًا جديدًا يعالج عديد من المشكلات المتراكمة على مدار سنوات وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعد الكوبري العلوي أعلى مزلقان العصلوجي، أحد أهم الإنجازات في شبكة الطرق والكباري التي يتم تنفيذها في مدن محافظة الشرقية، في إطار خطة تطوير شبكة الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل.

ويهدف المشروع القومي للطرق، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخليا وعبر المحافظات وزيادة حجم التجارة بين المحافظات.

والكوبرى العلوى أعلى مزلقان العصلوجى خط وصل بين ( الزقازيق / بلبيس/ شبين القناطر/ القاهرة) بمدينة الزقازيق، المنفذ بطول 405 م وبتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

ويعد الكوبرى العلوى أعلى مزلقان العصلوجى إضافة لإلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان لحل الاختناقات المرورية بمدخل مدينة الزقازيق، كما يعمل على تحقيق السيولة المرورية بطريق بلبيس /الزقازيق.

وحقق الكوبري العلوي أعلى العصلوجي، انفراجة مرورية منذ تشغيله التجريبي في تلك المنطقة التي كانت تعاني من الاختناقات المرورية المتكررة في أوقات الذروة على مدار اليوم.