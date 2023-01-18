الأربعاء 18 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كوبري العصلوجي.. شريان جديد في طرق الشرقية بتكلفة 100 مليون جنيه

كوبري العصلوجي
كوبري العصلوجي

محاور مرورية جديدة تمتد في قلب محافظات مصر، لتمثل شريانًا مروريًا جديدًا يعالج عديد من المشكلات المتراكمة على مدار سنوات وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعد الكوبري العلوي أعلى مزلقان العصلوجي، أحد أهم الإنجازات في شبكة الطرق والكباري التي يتم تنفيذها في مدن محافظة الشرقية، في إطار خطة تطوير شبكة الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل.

ويهدف المشروع القومي للطرق، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة تنقل المواطنين داخليا وعبر المحافظات وزيادة حجم التجارة بين المحافظات.

والكوبرى العلوى أعلى مزلقان العصلوجى خط وصل بين ( الزقازيق / بلبيس/ شبين القناطر/ القاهرة) بمدينة الزقازيق، المنفذ  بطول 405 م وبتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

ويعد الكوبرى العلوى أعلى مزلقان العصلوجى إضافة لإلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان لحل الاختناقات المرورية بمدخل مدينة الزقازيق، كما يعمل على تحقيق السيولة المرورية بطريق بلبيس /الزقازيق.

وحقق الكوبري العلوي أعلى العصلوجي، انفراجة مرورية منذ تشغيله التجريبي في تلك المنطقة التي كانت تعاني من الاختناقات المرورية المتكررة في أوقات الذروة على مدار اليوم.

انجازات رئاسية الكوبري العلوي العصلوجى محافظة الشرقية المشروع القومي لشبكة الطرق والكباري

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الكتاب مصدر للعملة الصعبة وعلى الحكومة دعمها

الأكثر قراءة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنوفية

بيراميدز يحسم مصير صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

بالأسماء.. إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

تعذر وصول 7 متهمين بالتسبب في «وفاة صيدلي حلوان» لمحاكمتهم

رئيس «مياه القناة» يفاجئ عددًا من المحطات لمتابعة سير وانتظام العمل

سائق يدهس شابًا أثناء عبور الطريق بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها «الجوارى الجدد»!

إيمان ماهر

يومًا ما.. من غير مصلحة

أمل زيادة

رسائل لن تصل لعمر خورشيد.. معرض الكتاب (17)

القس رأفت رؤوف الجاولي

دروس فى القيادة

جلال حمام

حتى الصين تُعانى!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر «2»

إبراهيم داود

فى محبة الحكيم ومحفوظ

ماجد حبته

ميكنة تجارة التجزئة

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يحمل الاحتلال المسئولية عن الإعدامات التى لا تتوقف

«أزمة المقدسات والأقصى».. لماذا استدعت الأردن سفير إسرائيل للمرة الثانية خلال يناير؟

رسالة شديدة اللهجة.. تفاصيل استدعاء الأردن سفير إسرائيل بعد منع دخول «المجالى» للأقصى