أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين فوق الـ21 ألف دولار

فقزت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تداولات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، في ظل تفاءل المستثمرين بتخفيف سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفعت سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 0.16% ليصل 21.280.4 ألف دولار.

كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.18% دولار مسجلة 1.586.30 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.18% لتسجل 0.3515 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 29. 1% لتسجل 130. 23 دولار، ووسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 4.33%، لتصل إلى مستويات 0.087671 دولار، وارتفعت عملة شيبا بنسبة 20.71% إلى مستويات 0.01271 دولار، وتداول العقود الذكية AV AX في حدود 2.30% إلى مستويات قرب 17.33 دولار.

كما ارتفعت عملة تيرا بنسبة 76. 0% إلى مستويات 0.001777 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 98. 10% إلى مستويات.0107 .2 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 0.52% إلى مستويات 0.38682 دولار.