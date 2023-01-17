بالأسماء.. «الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة بين قيادات وزارة البترول
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات جديدة
شملت رئيس إدارة مركزية بالوزارة ونائبين للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء شركات، وذلك
بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات
اللازمة.
«الدستور» يرصد في السطور التالية تفاصيل حركة التنقلات بوزارة البترول..
- سمير محمد محيي الدين محمد رسلان - رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الإشراف على العقود والاتفاقيات بوزارة البترول والثروة المعدنية.
- المهندس أحمد محمد محمود مصطفى - نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضوًا
بالمجلس التنفيذي للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول.
- المهندس أيمن عبدالبديع عبدالغفار عبدالغني - نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للنقل
والتوزيع وعضوًا بالمجلس التنفيذي للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول.
- الكيمائي علاء الدين محمد أمين عيد - رئيسًا لمجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول.
- المهندس فتحي منصور السيد الزكري - رئيسًا لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول.
- المهندس ثروت سمير محمود أحمد الجندي - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب
الصفحة الرسمية للإداريات بقطاع البترول لشركة عجيبة للبترول.
- المهندس خالد إبراهيم محمد حسن - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت).
- المهندس محمد السيد صبحي منصور عامر - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب
لشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).
- المحاسب حسن إبراهيم إبراهيم بدوى - رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو).