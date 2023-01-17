بالأسماء.. «الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة بين قيادات وزارة البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات جديدة

شملت رئيس إدارة مركزية بالوزارة ونائبين للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء شركات، وذلك

بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات

اللازمة.

«الدستور» يرصد في السطور التالية تفاصيل حركة التنقلات بوزارة البترول..