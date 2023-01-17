الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باحث سياسي: «المشهد التونسي بحاجة لدعم عربي لمواجهة لوبيات الإخوان»

القصوري
القصوري

قال الباحث السياسي التونسي حازم القصوري، إن المشهد التونسي يتجه نحو الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وأكد “القصوري” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن المشهد التونسي يحتاج إلى دعم عربي كبير لمواصلة الخرب على تنظيم الإخوان واللوبيات الفاسدة المتحالفة معها و إيجاد حلول لتطهير الاقتصاد والسياسة من أذرعة الإخوان وجبهتهم اللاوطنية التي لها أجندات اجنبية. 

بدء حملة توعوية للتونسيين لحثّهم على المشاركة الوطنية

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آخر تطورات الانتخابات التشريعية في تونس

وفي سياق متصل، فقد تحدد للجولة الثانية للانتخابات التشريعية يوم 29 من يناير الجاري، موضحة أن الهيئة العليا للانتخابات، قررت بدء حملة توعوية للتونسيين لحثّهم على المشاركة الوطنية، بسبب عزوف الإقبال على الانتخابات من جانب المواطنين.

وتابعت التقارير أن الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التونسية تُجرى في 131 دائرة، ويتنافس فيها 262 مرشحًا، وتسعى اللجنة إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين، لاكتمال النصاب القانوني.

ويشار إلى أن 131 دائرة انتخابية معنية بالاقتراع في الدور الثاني من هذه الانتخابات، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين 7853447 ناخبا.

وتشير عمليات الاقتراع والفرز والتجميع، وبعد استكمال النظر في الطعون في النتائج الأولية من طرف المحكمة الإدارية والاطلاع على القوانين المنظمة للانتخابات، آلت إلى بعض تعديلات في النتائج بعدد من الدوائر الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن النتائج في عدد من الدوائر الانتخابية تغيّر وستجرى فيها دورة ثانية للانتخابات التشريعية لسنة 2022، مبيّنا أن هذه الدوائر هي دائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة سليمان نابل 2، ودائرة بن عروس، مشدداً على أن النتائج المصرح بها في الدوائر الانتخابية الأخرى تبقى نفسها.

تونس الانتخابات التشريية الجولة الثانية المشهد ​الإنتخابات​

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وائل لطفي

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