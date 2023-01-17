«التمثيل العمالي بالرياض» يتابع استرداد حقوق عمال مصريين بشركة سعودية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن التنويه على المواطنين المصريين العاملين بالمملكة والذين لهم مستحقات مالية بشركة "سعودى اوجيه" المحدودة تحديث بياناتهم لدى أمناء تصفية الشركة، قبل تاريخ 19 يناير الجاري 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة أحوال العاملين المصريين والحفاظ على حقوقها في المملكة.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب ينبه على المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة، والمعنيين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى شركة سعودى تحديث بياناتهم لدى أمناء تصفية الشركة على ان تشمل بياناتهم ( مقدار مستحقاتهم – تاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم – عنوان الإقامة وغيرها من البيانات ) وذلك قبل التاريخ المشار إليه على الرابط الإلكتروني التالي :

https://ehqaq.sa/sausioger.

وأضاف المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض ، أنه تم تخصيص بريد إلكتروني لتلقى الإستفسارات والملاحظات الخاصة بالشركة على الرابط التالى : [email protected] ، كما يهيب المكتب من جميع المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة والمعنيين بهذا الموضوع سرعة التسجيل وإبلاغ كل صاحب شأن بذلك الامر .

وعلى جانب آخر، كانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، أمس الإثنين، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن استكمالا لما تم تحويله سابقا، عملية تحويل القائمة الـ 109 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 159 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.