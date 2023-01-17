هل يوجد مذاهب بعد الأئمة الأربعة؟.. أحمد كريمة يجيب

أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن سيدنا الشيخ محمود شلتوت، قال ما كانت شريعة الله عز وجل بتابعة لمذهب، ولا محصورة في مذهب، ولا مقصورة على مذهب، فللمسلم العامي أن يقلد أيًا كان من هذه المذاهب.

وأضاف "كريمة" خلال لقاءه ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: "نحن المسلمون نتعبد في الأصل بدين وليس بمذهب في الدين".

وأوضح أن هذه المذاهب مع احترامنا لأئمتها هي رؤى اجتهادية، مؤكدًا أن المذاهب الإسلامية لم تحصر في الأربعة مذاهب المتبوعين رضي الله عنهم، معقبًا: "عندنا المذهب السني خمسة؛ أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد ابن حنبل، أحمد ابن حنبل، وابن حزم الظاهري".

وأشار إلى أن المذهب الشيعي، يضم الشيعة الجعفرية، الشيعة الزيدية، والشيعة الإسماعيلية، والمذهب الإباطي، وهو المذهب الرسمي لسلطنة عمان.

وأكد أن هذه المذاهب هي رؤى اجتهادية بها الصواب والخطأ، لكن كما قال ابن تيمية، بأنه لم يتعمد أحد من أئمة العلم أن يُخطيء في دين الله، لكن الاسلام ضد التقليد وضد التجميد، فالإسلام بإعمال العقل.