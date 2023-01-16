الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مكافأة مالية ضخمة لـ فلامنجو البرازيلى حال تتويجه بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

خصص اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" مكافأة مالية ضخمة لفريق فلامنجو البرازيلي، حال تتويجه ببطولة كأس العالم للأندية.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية في المغرب في الفترة من 1 إلى 11 فبراير، بمشاركة 7 أندية وهي الأهلي المصري ممثلًا عن قارة إفريقيا بصفته وصيفًا لدوري أبطال إفريقيا، الوداد بطل الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا بصفته الفريق المستضيف، الهلال السعودي ممثلًا عن قارة آسيا، ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، فلامنجو البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كأس الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

ونشر الباراجواياني أليخاندرو دومينيجيز رئيس "اتحاد كونميبول" تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها: "أمريكا الجنوبية تريد المزيد من المجد الرياضي.. اتحاد كونميبول سيمنح جائزة إضافية قدرها 5 ملايين دولار إلى فلامينجو بطل كأس كوبا ليبرتادوريس إذا فاز بكأس العالم للأندية، إنه حافز قوي لممثل قارتنا في هذه البطولة".

وتُوج فريق فلامنجو البرازيلي بطلًا لكأس كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على أتليتكو باراناينسي في المباراة النهائية، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة أمريكا الجنوبية.

يُذكر أن اتحاد كونميبول قد خصص مكافأة مادية قدرها 10 ملايين دولار لمنتخب الأرجنتين بعد تتويجه ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية فريق فلامنجو البرازيلي في مواجهة الفائز من مباراة فريقي الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي.

وتقرر بشكل رسمي إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة بين النادي الأهلي المصري ممثل قارة إفريقيا، ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير.

وحال تخطي الأهلي عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، فسيواجه سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف في الدور الثاني.

وسيواجه الوداد البيضاوي المغربي نظيره الهلال السعودي في قمة عربية مرتقبة.

أما في دور نصف النهائي، فحال بلوغ الأهلي له، فسيواجه ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونميبول فلامنجو كأس العالم للأندية الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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