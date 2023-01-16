الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على بيراميدز بهدف عبدالمجيد.. وطرد على جبر

تقدم الزمالك على نظيره بيراميدز بهدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

هدف الزمالك جاء في الدقيقة السادسة بضربة رأسية رائعة من حسام عبدالمجيد من متابعة للركلة الركنية التي نفذها أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، ليمنح فريقه التقدم.

في الدقيقة 11 تلقى التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة طولية لينفرد بمرمى بيراميدز قبل أن يقوم علي جبر بشدة، ليقوم الحكم باحتساب خطأ على حدود منطقة الجزاء، وإشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع الفريق السماوي.

وأجرى باتشيكو مدرب بيراميدز تبديلًا سريعًا بإخراج عبدالله السعيد وإشراك أسامة جلال.

فريق بيراميدز تسيد بعد ذلك أحداث اللقاء، وسط محاولات على استحياء من لاعبي الزمالك.

وأطلق وليد الكرتي تسديدة قوية من خارج حدود منطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 42 تصدى لها محمد عواد.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي.

الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور- أحمد مصطفى زيزو – يوسف أسامة نبية.

الهجوم: سيف الجزيري.

البدلاء:

محمد صبحي- مصطفى الزناري، محمد عبدالشافي، محمد أشرف روقا، شيكابالا، سيف فاروق جعفر، سيد محمد عبدالله "نيمار"، مصطفى شلبي. سامسون.

فيما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - عبدالله مجدي - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

ومن ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء قرار رابطة الأندية بتعديل موعد اللقاء إلى الثامنة والنصف مساءً بدلًا من السابعة على ستاد القاهرة.

وأرسلت رابطة الأندية خطابًا إلى الناديين وإخطارهم بالموعد الجديد للقاء بشكل رسمي بالموعد الخاص باللقاء بصورة رسمية للناديين.