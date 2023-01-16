الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على عرّاب المافيا الإيطالية ماتيو دينارو.. من هو؟

دينارو
دينارو

أفادت تقارير بأنه تم القبض على «عراب المافيا» الإيطالية الأكثر شهرة في صقلية بعد 30 عامًا من الفرار، اليوم الإثنين.

وتمت إجراءات القبض على ماتيو ميسينا دينارو، 60 عامًا، في باليرمو عاصمة صقلية، يوم الاثنين، وفقًا لوسائل إعلام متعددة، بما في ذلك «بي بي سي» و«لا ريبوبليكا».

ويصنف "دينارو" على أنه أبرز المجرمين الهاربين في إيطاليا، كونه مسئولا عن جرائم قتل متعددة، بما في ذلك جرائم القتل الشائنة عام 1992 للمدعين العامين المناهضين للمافيا جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن السلطات الإيطالية تعتقد أيضا أنه كان وراء سلسلة من الهجمات القاتلة عام 1993 في ميلانو وفلورنسا وروما.

This handout picture released on January 16, 2023 by the Ufficio Stampa Comando Generale Carabinieri shows Italy's top wanted mafia boss, Matteo Messina Denaro (R), being escorted in a vehicle by carabinieri after he was arrested in his native Sicily after 30 years on the run.

القبض على عراب المافيا الإيطالية فى عيادة

ونشرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على «تويتر» بعد اعتقال دينارو في عيادة طبية خاصة في حوالي الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي: "نصر عظيم للدولة يظهر أنها لا تستسلم في مواجهة المافيا".

وأضافت أن "رئيسًا آخر للجريمة المنظمة هو ماتيو ميسينا دينارو يمثل أمام العدالة".

وذكر المدّعي الإيطالي السابق المناهض للمافيا، جيان كارلو كاسيلي، أن الاعتقال كان "استثنائيًا.. مجرد حدث تاريخي"، حسبما ذكرت «بي بي سي».

This handout picture released on January 16, 2023 by the Ufficio Stampa Comando Generale Carabinieri shows Italy's top wanted mafia boss, Matteo Messina Denaro (R), being escorted in a vehicle by carabinieri after he was arrested in his native Sicily after 30 years on the run.

فيما نشرت وسائل الإعلام الإيطالية لقطات مصورة للاعتقال على الإنترنت، يوم الاثنين. ويظهر في الصورة حشود من الناس تصفق في الشارع حيث اقتاد ضباط الشرطة دينارو إلى مكان لم يكشف عنه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن العملية السرية للغاية شارك فيها أكثر من 100 من رجال إنفاذ القانون وشاهدها آلاف الإيطاليين على شاشات التليفزيون.

كما أن "دينارو" هو رئيس منظمة Cosa Nostra، والتي يصفها اليوروبول بأنها "أقدم مظاهر المافيا الصقلية وأكثرها تقليدية وانتشارًا" ذات الخبرة في غسيل الأموال الدولي وتهريب الكوكايين.

عراب المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا دينارو عاصمة باليرمو بى بى سى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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