حسام هيبة: خطة قصيرة الأجل لحل مشاكل المستثمرين

نظمت لجنة أسواق المال والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور هاشم السيد، لقاءً موسعاً مع الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 بحضور المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور حسام جعفر رئيس قطاع الاستثمار الداخلي بالهيئة، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، وذلك بهدف مناقشة استراتيجية وخطة الهيئة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والرؤية المستقبلية لجذب المزيد من الاستثمارات والتعاون مع مجتمع رجال الأعمال لتحقيقها.

وأكد المهندس علي عيسى، خلال لقائه برئيس الهيئة، على الدور الحيوي لهيئة الاستثمار في تهيئة مناخ الأعمال أمام جذب الاستثمار المباشر باعتبارها المسئول الأول عن جميع المستثمرين في مصر.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية قطاع الاستثمار الداخلي في الاسراع في تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمر المحلي باعتباره مؤشر قوي يعكس مدى استقرار مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ثم استعرض الدكتور هاشم السيد رئيس اللجنة أهمية العمل على تحسين مناخ وبيئة الاستثمار وإزالة كافة معوقات الاستثمار ووضع استراتيجية لتحديد الاستثمارات المستهدفة التى تساهم فى تطوير الإقتصاد المصرى والبدء الفورى فى دراسة وضع مصر الحالى فى المؤشرات الدولية المختلفة وخاصة مدركات الفساد وسهولة الأعمال والإبتكار والمنافسة غير العادية وأيضاً أهمية إسناد مهمة الترويج للإستثمار المباشر فى كافة القطاعات الاستثمارية لمتخصصين مع تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والتجارية بالسفارات المصرية بالخارج فى عرض الفرص الواعدة بكافة القطاعات الإستثمارية والسعى لخلق شراكات إقصادية جديدة وأيضاً تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل يواكب ما تقدمه الدول المنافسة فى جذب الإستثمار مع إنشاء منصة بيانات موحدة للمستثمرين.

وفى النهاية التعامل مع تحسين بيئة ومناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة.

كما طالب المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بعمل خريطة للاستثمار الصناعي في كل محافظة واعداد دراسات جدوى جاهزة لعدد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها كل محافظة لاحداث تشابك بين جميع القطاعات الانتاجية لتعميق المنتج المحلي وزيادة الانتاج والتصدير.

من جانبه، قال الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره، إن المستثمر المحلي هو الأصل في الاستثمار حيث يحظى بأولوية لدى الهيئة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على خطة قصيرة الأجل لحصر المشاكل التي تواجه الاستثمار، حيث نستهدف على الأقل بنهاية عام 2023 حل نسبة 90% منها أو الرد باجابات صريحة بشأنها وكيفة التعامل معها على مدار العام.

وأوضح هيبة، أنه تم تشكيل لجنة داخل الهيئة يحال إليها كافة التحديات التي قد تواجهها الهيئة مثل تلك التي يتسبب عنها تضارب وتداخل الجهات الحكومية في ملف الاستثمار، لافتا أن الهيئة بصدد توحيد جهات الولاية في جهة واحدة معنية بتخصيص الأراضي وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمستثمرين الجادين حيث سيتم الاعلان عن نتائجها نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن تحسين بيئة العمل بحل مشاكل المستثمرين أفضل بكثير من الترويج للاستثمار حيث أن مصر تتوافر بها كافة المقومات الجاذبة للمستثمرين إلا أن التحديات العالمية والمحلية والتباطؤ في حل مشاكل المستثمرين قد يمثل عنصر طارد.

وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تجرى مناقشات قوية داخل الحكومة لإعادة النظر في ملف الضرائب وحوافز المستثمرين باعتبارها أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر وكافة التوجهات المحفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص ومساندة قطاع الاستثمار خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أنه لا توجد أية رسوم أو أعباء اضافية يتم فرضها على المستثمرين دون موافقة الهيئة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

كما أوضح هيبة، أن الهيئة تقوم أيضا بالدور التوعوي بشأن الرخصة الذهبية لكافة الجهات والمعنيين، لافتا إلي أنه قدم مقترح بتنويع الرخص وإصدارها في صورة رخصة ماسية وذهبية وفضية حسب الأولوية لكل قطاع.

وأضاف، أن الهيئة تعمل حالياً على منظومة التأسيس الرقمي بالكامل للشركات وسيتم تسجيل جميع الشركات في المنظومة بعد يوم 15 يناير الجاري على أن يتم اصدار مهلة 3 شهور لدخول الشركات على النظام، مشيراً أنه جار حل مشكلة التوثيق الخاصة بالشهر العقاري والتي تواجه اطلاق المنظومة الجديد فيما يتعلق باعادة التأسيس حيث أن إجراءاتها معقدة وتتم ورقياً.

وأكد هيبة، أن العديد من السفارات الأجنبية أبدت رغبة دولها في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا أن الهيئة تدرس وضع خطة مدروسة سنوية للترويج للاستثمار المحلي والاجنبي في مصر على أن يشارك فيها كافة ممثلين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد بنوك مصر والغرف التجارية واتحاد الصناعات بحيث تجتمع بشكل ربع سنوي لطرح الأفكار.

وأوضح، أن الهدف من الخطة جذب المستثمرين واتاحة فرص النمو والتصدير والنفاذ للأسواق العالم وذلك من خلال إظهار خطط نجاح حقيقية تظهر مصر وتقدمها للعالم كواجهة للاستثمار والمستثمرين وذلك عبر إلقاء الضوء على مقومات الاستثمار المحلي.