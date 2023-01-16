الإعلان الدعائى لفيلم «المطاريد» يتخطى حاجز المليون مشاهدة فى ساعات

تخطى الإعلان الدعائي والرسمي للفيلم السينمائي الجديد «المطاريد»، للنجم أحمد حاتم، حاجز المليون مشاهدة في ساعات، حيث حقق ما يقرب من مليون و500 ألف مشاهدة، وحظي الإعلان بإعجاب الجمهور.

ومن المقرر أن تقيم الشركة المنتجة للفيلم عرضا خاصا له الأسبوع المقبل بحضور أبطاله وعدد من الفنانين والإعلاميين.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي «المطارید» قد أطلقت، أمس، الإعلان الرسمي للفیلم، المنتظر عرضه یوم 25 ینایر الحالي في دور العرض السینمائیة.

وفي الإعلان الرسمي للفیلم نجد أنفسنا أمام فریق مثیر للفضول والشك في ذات الوقت حول ما إذا كان مؤھلاً لتحقیق أی بطولات أم لا، حیث نرى لاعبین قد لا تتمثل الكیمیاء التي تجمع بینھم سوى في كونھم جمیعا غریبي الأطوار، فإلى أي مصیر سیقودون فریقھم؟ ھذا ما ستكشف عنه أحداث الفیلم.

الفيلم من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.

قصة فيلم المطاريد

تدور أحداث «المطارید» في إطار كومیدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي یعود من أمریكا بعد وفاة والده لیبیع أملاكه في الأریاف، بما فیھا نادي كرة القدم.

أبطال فيلم المطاريد

ویشارك في بطولة فیلم «المطاريد» كل من أحمد حاتم، إیاد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود اللیثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود اللیثي، دنیا سامي، مصطفى غریب، محمد متولى، والفيلم من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.



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