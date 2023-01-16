الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 2180 سيجارة مجهولة المصدر شرق الإسكندرية

سجائر
سجائر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي التحفظ على 109 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالى عدد 2180 سيجارة وبدون مستندات دالة على الحيازة داخل محلات شرق المدينة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق شرق المدينة لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تدر بصحة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 109 علب سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالي عدد 2180 سيجارة مستوردة مجهوله المصدر المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.
كما تم تحرير محاضر بيع سجائر محلية الصنع بأزيد من السعر المحدد لها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي التحفظ على 240 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالى عدد 4800 سيجارة وبدون مستندات دالة على الحيازة داخل محلات شرق المدينة، وحجز صاحبي المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق شرق المدينة لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تدر بصحة المواطنين.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإسكندرية التموين والتجارة الداخلية السجائر المحلات التجارية النيابة العامة بالإسكندرية

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