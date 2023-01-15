الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. رئيس جامعة عين شمس يكرم أسرة سحر أول حالة زراعة رئة من متبرع حى

الدكتور محمود المتينى
الدكتور محمود المتينى

يستقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس اليوم الأحد ، عائلة المتوفاة سحر أول حالة زراعة رئة من متبرع حى والمتبرعين بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

وكانت جامعة عين شمس قد أعلنت الأسبوع الماضى عن وفاة سحر التى أجرى لها أول حالة زراعة رئة من متبرع حى، وذلك عقب النجاح النسبى لمدة 3 أسابيع للمريضة، وفصلها عن أجهزة الإرواء الرئوى القلبى وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء فى البرنامج التأهيلى البدنى للمساعدة على الحركة والمشى، ولكن حدث تدهور مفاجئ وهو ما يحدث فى مثل هذه الحالات بنسبة ٣٠%؛ ما أدى إلى وضعها مرة أخرى على أجهزة التنفس الصناعي.

وقد قام الطاقم الطبى على الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتى أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التى تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقى افضل العلاجات المتاحة بالعالم.

وأعلنت جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كافة التقدير والاحترام لعائلة سحر والمتبرعين واستقبالهم اليوم الأحد  بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

وأعلنت جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة و صبر بالعلم والتدريب فى برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضى و قائمة الانتظار التى لدينا و ثقتنا فى فريقنا الطبى لزراعة الرئة المتميز و الذى حصل على افضل تدريب و تجهيز مع افضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.

وكان قد عقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس اجتماعا مع الفريق بعد ساعات من وفاة "سحر"؛ لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة،واضاف فريق العمل "رئيس الجامعة دعمنا وقال مش عاوز حاجة تقلل من عزيمتكم، وأن بداية المشروع بهذه الصورة القوية هو نجاح في حد ذاته، وطالبنا بالاستمرار في إجراء التحضير للحالات وتجهيزها للعمليات".

اجتماعا مع الفريق اجتماع أجهزة التنفس الصناعي أفضل العلاجات البني البنية التحتية التجهيزات الطبية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الطاقم الطبي

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