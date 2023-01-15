الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

20 وجها جديدا في فيلم «الصف الأخير» لبيومي فؤاد وتيام قمر

فيلم الصف الأخير
فيلم الصف الأخير

يقدم المخرج شريف محسن 20 وجها جديدا في فيلم "الصف الأخير"، والمقرر إطلاقه قريبًا في دور العرض السينمائية، وقد انضم الممثلون لفريق عمل الفيلم بعد اختبارات تمثيلية بجانب اختيار بعضهم من مركز الإبداع ورشة خالد جلال.

ويضم فريق الوجوه الجديدة في الفيلم الممثلين نورا عبد الرحمن، خالد إبراهيم، أحمد سعد والي، أحمد يحيى، محمد علي (ميزو)، آية جمال، لما حتاتة، أمير الحسيني، وليد كمال، محمد متولي، حسام أبو المكارم، محمد عادل، أشرف مهلل، ضياء العطار، أحمد الرشيدي، إبراهيم صابر، هاجر الشنتوري، محمد العبد، رغدة رأفت، محمد صلاح خطاب.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، أمجد عابد، ومحمد عبد العظيم. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن وإنتاج Victoria Film.

تدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب. 

‏Victoria Film هي شركة إنتاج متكاملة ومتخصصة في صناعة وإنتاج الأفلام، تأسست عام 2017 على يد المخرج والمنتج شريف محسن، وتهدف الشركة لتقديم أعمال متميزة وفريدة ومبتكرة تعكس الزاوية الفنية المختلفة للحياة، وذلك مع الموازنة بين الجودة والمحتوى، وفي عام 2019 أنتجت الشركة أولى أعمالها وهو الفيلم القصير "أزرق مش قاتم" الذي شارك في مهرجان شنغهاي للأفلام القصيرة عام 2021، وفي عام 2022 شارك في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة ومهرجان روتردام للفيلم العربي، وفي عام 2020 أنتجت الفيلم الروائي الطويل "يوم في القاهرة"، والفيلم الوثائقي "صدى صوت" الذي يعرض حرب غزة التي دامت 11 يوم، وفاز بجائزة التنويه الشرفي في مهرجان جنوب شرق آسيا للأفلام قصيرة.

فيلم الصف الأخير بيومي فؤاد تيام قمر الصف الأخير 20 وجه جديد

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