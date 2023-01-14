الاتحاد العربى للتطوع لـ«القاهرة الإخبارية»: أتمنى تطبيق حياة كريمة بكل الدول العربية

قال حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، إن شباب العالم يعيشون الآن ظروفًا اقتصادية صعبة للغاية، ولهذا يجب دعم هذه الفئة والسماع لاحتياجاتهم حتى يستطيعوا العيش بسلام.

دعم الشباب العربي

وأكد رئيس الاتحاد العربي للتطوع، خلال حواره ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الشباب لديهم خبرات وكفاءات كبيرة، ويعرفون لغة العصر جيدًا، ولديهم الكثير ليقدمونه في أسواق العمل، ولديهم وعي واطلاع على تجارب مختلفة في الخارج.

«حياة كريمة»

وأضاف في حديثه، أنه في ظل التحديات العالمية الاقتصادية الحالية يجب على جميع الدول العربية اتباع النهج المصري في دعم المواطن من خلال تدشين برنامج «حياة كريمة».

وأشار إلى أن أغلب الأنشطة والبرامج التي يقدمها الاتحاد العربي للتطوع، تكون موجهة للشباب، مثلما حدث في تنظيم الملتقى العربي الإفريقي.