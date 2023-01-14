السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الاتحاد العربى للتطوع لـ«القاهرة الإخبارية»: أتمنى تطبيق حياة كريمة بكل الدول العربية

حسن بو هزاع
حسن بو هزاع

قال حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، إن شباب العالم يعيشون الآن ظروفًا اقتصادية صعبة للغاية، ولهذا يجب دعم هذه الفئة والسماع لاحتياجاتهم حتى يستطيعوا العيش بسلام.

 

دعم الشباب العربي 

وأكد رئيس الاتحاد العربي للتطوع، خلال حواره ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الشباب لديهم خبرات وكفاءات كبيرة، ويعرفون لغة العصر جيدًا، ولديهم الكثير ليقدمونه في أسواق العمل، ولديهم وعي واطلاع على تجارب مختلفة في الخارج.

 

«حياة كريمة»

وأضاف في حديثه، أنه في ظل التحديات العالمية الاقتصادية الحالية يجب على جميع الدول العربية اتباع النهج المصري في دعم المواطن من خلال تدشين برنامج «حياة كريمة».

وأشار إلى أن أغلب الأنشطة والبرامج التي يقدمها الاتحاد العربي للتطوع، تكون موجهة للشباب، مثلما حدث في تنظيم الملتقى العربي الإفريقي.

حسن بو هزاع الاتحاد العربي للتطوع حياة كريمه دعم الشباب العربي القاهرة الإخبارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن إتاحة منصة جديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

البنك الدولى: البلدان العربية المصدرة للنفط حققت زيادة فى إنتاجها خلال 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

وزير التعليم يفتح تحقيقًا فى تعطل إجراءات امتحانات أبناء المصريين بالخارج

سفير مصر بالإمارات يشارك في أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة

«تعليم مطروح» يعلن البيان الإحصائي لامتحانات الصف الأول الثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى