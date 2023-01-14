ضبط 997 قضية في مجال حماية البيئة خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية عن ضبط 543 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط 997 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و1084 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، و195 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و79 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين 888 لنش سياحي.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.