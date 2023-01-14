أجهزة الأمن تضبط 87 قضية أموال عامة بـ 151 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع في مجال قضايا الأموال العام عن ضبط 87 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 151,127,519 مليون جنيه، أبرزها ضبط (85) قضية في مجال الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبي بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة عملات "محلية – أجنبية" بما يعادل 112,127,519 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.