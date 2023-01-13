مدحت شلبى لـ«كابيتانو مصر»: أنا بموت فى تراب البلد دى

قال الكابتن مدحت شلبي إن ميزة التعليق الصوتي على المباريات تمكث لسنوات طويلة بين الجماهير.

وأكد الكابتن مدحت شلبي، خلال حواره لكاميرا "كابيتانو مصر" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه لا يحضر للكلمات التي يستخدمها في التعليق على الإطلاق، معبراً: "الحطة والأطة كان لعماد متعب ومش عارف الإفيه ده خرج إزاي، وبنفعل مع منتخب مصر فقط، ودا بيكون ظاهر جداً في غرفة التعليق ومرة بكيت في مباراة مصر والكونغو، أنا بموت في تراب البلد دي".

وأضاف في حديثه، أنه لا يغضب على الإطلاق من فيديوهات التقليد المنتشرة عبر السوشيال ميديا، موضحاً: "بفرح جداً بالفيدوهات التقليد على السوشيال ميديا".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

مواهب مصر الرياضية

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولاته في المحافظات، لاكتشاف مواهب لدعم الكرة المصرية، وبرنامج “كابيتانو مصر” يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط.