الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«تجاوز».. محمد محسن يطرح أحدث أغنياته عبر «يوتيوب» (فيديو)

محمد محسن
محمد محسن

طرح المطرب محمد محسن أحدث أعماله الغنائية اليوم الجمعة بعنوان "تَجَاوَز" وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية "تَجَاوَز" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى إبراهيم، وألحان محمد محسن، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر أسامة الهندي.

 

كلمات أغنية تَجاوَز

تَجاوَز وعدّي بدون التفات

إلى ذكرياتك وكلّ اللي فات

لكلّ الدموع والسنين والحاجات

هنفّض هدومي مِ الماضي وامشي

وحزني هخبّيه في دفتر هوامشي

ماحدّش هيقدر يطبطب عليك

مفيش إيد هتسند إيديك غير إيديك

يا هتعيش بتندم على عُمر فاتك

يا تفتح لبُكرا شبابيك حياتك

لقدام هنمشي.. هتمشي.. وهمشي..

ندور ويّا عقرب ساعاتي وساعاتك

 

آخر اعمال محمد محسن الغنائية

طرح المطرب محمد محسن، مؤخرًا، أغنية بعنوان "ضي القمر" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتعاون محمد محسن في أغنية "ضي القمر" مع كل من الشاعر الغنائي سالم الأليم، والملحن تامر العلواني، والموزع الموسيقي خالد عز، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج علي السطوحي.

كلمات أغنية ضي القمر

ضيّ القمر صيّاد

وأشواقنا ميعاد

والليل همسة خايفة

جيتي على أطراف الخريف 

متسربلة بالصمت

مشحون فيك الكبت

لكن عيونك 

باين عليها مرايفة

جيتي بعد ذاب المسا

وبيني وبينك ليل

والجرح ما حلّا غفا 

ولا زيت ف القنديل

والعمر عدّى

كيف ما نك شايفة

متأخرة دهر وثمان جروح 

وجسر المواعيد انكسر

سفح المسافات انحدر

شوق الحياة مذبوح

والغيم ما فْ يدّه مطر 

والروح مالها روح

وما عاد عندي للمواجع صبر

والورد متيبّس عروقه صايفة

بودّي نرمّم ما تحطّم فيّا 

بودّي نلملم ما تحطّم تهدّم فيك

لكن أوجاعي مكبّلات إيديّا 

وأنتِ الخوف المر

خضّب كفوف إيديك

كيف نتفاهم كيف

كيف نتواعد كيف

أنا جرح وإنتِ شفرة

حتى بعد ما نلتقي

ميعادنا يجي طفرة

ودروبنا متباعدة

حتى الظروف مخالفة

ضيّ القمر صياد

وجروحنا ميلاد

وف القلب دمعة نازفة.

 

المطرب محمد محسن محمد محسن ت ج او ز أغنية “ت ج او ز” مصطفى إبراهيم كلمات أغنية ت جاو ز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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