الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«عبدالغفار» يبحث مع ممثل الصحة العالمية سبل تطوير منظومة إنتاج الأدوية واللقاحات

وزير الصحة
وزير الصحة

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، مع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، وممثلي عدد من الشركات العالمية، سبل التعاون في تطوير منظومة إنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، وتوجه بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على مجهوداتها الدائمة في دعم جهود الدولة في إنتاج الأمصال والأدوية، واختيار مصر ضمن أول ست دول إفريقية في نقل تكنولوجيا "mRNA" لإنتاج اللقاحات والأمصال، بما يضمن الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتصدير لدول القارة الإفريقية.

 نقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة المثيلة لتكنولوجيا الـ"mRNA" في إنتاج الأدوية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة العمل على نقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة المثيلة لتكنولوجيا الـ"mRNA" في إنتاج الأدوية ومثائل الأدوية، خاصة الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب اللقاحات والأمصال.

وأضاف عبدالغفار أنه تم التشاور حول التوسع في نقل الخبرات في تكنولوجيا التصنيع من خلال تدريب الكوادر البشرية على تقنية "mRNA"، وذلك بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية، بما يضمن دعم وبناء القدرات والإمكانيات وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين.

ولفت إلى الاتفاق على تنظيم عدد من الاجتماعات المشتركة خلال الفترة المقبلة لتنسيق آليات العمل، فضلاً عن تنظيم زيارة من خبراء منظمة الصحة العالمية، لمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لمراجعة خطوط إنتاج الأمصال والمستحضرات الدوائية، وتقييم مراحل وإجراءات الإنتاج، للعمل على تطوير التقنيات المستخدمة.

من جانبها، وجهت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الشكر لوزير الصحة والسكان، على مجهوداته الدائمة للارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم لجهود الدولة المصرية في الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية.

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