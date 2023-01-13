الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

قطار روسي
قطار روسي

يبحث المسافرون عن مواعيد القطارات vip على خط القاهرة - أسوان والعكس.

وترصد «الدستور» مواعيد قطارات vip على خط القاهرة - أسوان والعكس.
قطار رقم 934 خط الإسكندرية - الأقصر

محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 مساء

محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 صباحا

قطار رقم 980 خط القاهرة - أسوان

محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 صباحا

محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 مساءا

قطار رقم 2006 خط القاهرة - أسوان

محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 مساءا

محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 صباحا

قطار رقم 2014 خط القاهرة - أسوان

محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 مساءا

محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 صباحا

قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"

محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 مساءا

محطة الوصول الأقصر الساعة 06:50 صباحا

قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 مساءا

محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 صباحا

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 03:15 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 صباحا

قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 04:00 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 صباحا

قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"

محطة القيام الأقصر الساعة 07:25 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 صباحا

قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 06:10 مساءا

محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 صباحا

قطار رقم 981 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان الساعة 05:30 صباحا

محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 مساءا

قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"

محطة القيام الأقصر الساعة 12:40 مساءا

محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 صباحا

قبل ما تسافر مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس قطارات قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس القاهرة أسوان قبل ما تسافر مواعيد قطارات الـ VIP

رئيس التحرير

وائل لطفي

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