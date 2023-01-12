الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية إيطاليا: سنواصل القيام بدورنا بأوكرانيا لتحقيق سلام عادل

وزير الخارجية والتعاون
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن إيطاليا ستواصل القيام بدورها، في أوكرانيا ونحن مستعدون لإرسال مزيد من الأسلحة، بهدف التوصل إلى سلام عادل يعترف باستقلال كييف.


وقال وزير الخارجية الإيطالي تاياني في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي): إننا نفعل كل ما في وسعنا، وقد زدنا مساهماتنا الاقتصادية بمقدار 10 ملايين يورو، وأرسلنا أكثر من 50 طناً من المواد الكهربائية لإعادة إعمار شبكة توليد الطاقة التي دمرتها الهجمات الروسية.

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