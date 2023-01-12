سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 12-1-2023
سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس تراجع ليسجل الدولار في البنك المركزي المصري 29.74 جنيه للبيع بعد أن ارتفع في بداية تعاملات أمس الأربعاء إلى 32 جنيها.
واتجه البنك المركزي أمس الأربعاء إلى رفع قيمة العملات أمام الجنيه المصري فصعد الدولار من 27 جنيها إلى 29.75 جنيه في نهايتها، وسجلت جميع العملات الأجنبية والعربية ارتفاع أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر ، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 12-1-2023
سعر الدولار اليوم
- سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 29.6333 جنيه للشراء 29.7631 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 29.75 جنيه للشراء، و29.8 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار في بنك مصر 29.75 جنيه للشراء، و29.8 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB» 29.65 جنيه للشراء، وسجل للبيع 29.75 جنيه.
- سجل سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى 29.5 جنيه للشراء و29.6 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولارفي مصرف أبوظبي الإسلامي، 31.8 جنيه للشراء31.9 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 31.3 جنيه للشراء و31.4 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولارفي البنك العقاري المصري 32.05 جنيه للشراء، وسجل للبيع 32.15 جنيه.
- سجل سعر الدولار في المصرف المتحد قيمة 29.7 جنيه للشراء 29.8 جنيه للبيع.
واتجه البنك المركزي المصري أمس الأربعاء في تقليل قيمة الجنيه أمام كافة العملات، وبدأ في إجراءات التحوط في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري الفترة المقبلة، وفي ظل طرح الشهادات الادخارية ذات عائد 25% بهدف جمع السيولة النقدية من الأسواق ومكافحة التضخم.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكى
|29.6536 جنيه
|29.7431 جنيه
|سعر اليورو
|31.8717 جنيه
|31.9797 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|35.9076 جنيه
|36.0278 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|31.9165 جنيه
|32.0265 جنيه
|100 ين يابانى
|22.3598 جنيه
|22.4290 جنيه
|سعر الريال السعودى
|7.8939 جنيه
|7.9197 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|96.8629 جنيه
|97.2504 جنيه
|سعر الدرهم الاماراتى
|8.0732 جنيه
|8.0980 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|4.3764 جنيه
|4.3919 جنيه