سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 12-1-2023

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس تراجع ليسجل الدولار في البنك المركزي المصري 29.74 جنيه للبيع بعد أن ارتفع في بداية تعاملات أمس الأربعاء إلى 32 جنيها.

واتجه البنك المركزي أمس الأربعاء إلى رفع قيمة العملات أمام الجنيه المصري فصعد الدولار من 27 جنيها إلى 29.75 جنيه في نهايتها، وسجلت جميع العملات الأجنبية والعربية ارتفاع أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر ، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 12-1-2023

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 29.6333 جنيه للشراء 29.7631 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 29.75 جنيه للشراء، و29.8 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 29.75 جنيه للشراء، و29.8 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB» 29.65 جنيه للشراء، وسجل للبيع 29.75 جنيه.

سجل سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى 29.5 جنيه للشراء و29.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولارفي مصرف أبوظبي الإسلامي، 31.8 جنيه للشراء31.9 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 31.3 جنيه للشراء و31.4 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولارفي البنك العقاري المصري 32.05 جنيه للشراء، وسجل للبيع 32.15 جنيه.

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد قيمة 29.7 جنيه للشراء 29.8 جنيه للبيع.

واتجه البنك المركزي المصري أمس الأربعاء في تقليل قيمة الجنيه أمام كافة العملات، وبدأ في إجراءات التحوط في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري الفترة المقبلة، وفي ظل طرح الشهادات الادخارية ذات عائد 25% بهدف جمع السيولة النقدية من الأسواق ومكافحة التضخم.

أسعار العملات الأجنبية