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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 12-1-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس تراجع ليسجل الدولار في البنك المركزي المصري 29.74 جنيه للبيع بعد أن ارتفع في بداية تعاملات أمس الأربعاء إلى 32 جنيها.

 

واتجه البنك المركزي أمس الأربعاء إلى رفع قيمة العملات أمام الجنيه المصري فصعد الدولار من 27 جنيها إلى 29.75 جنيه في نهايتها، وسجلت جميع العملات الأجنبية والعربية ارتفاع أمام الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر ، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 12-1-2023

 

سعر الدولار اليوم

  • سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 29.6333 جنيه للشراء 29.7631 جنيه للبيع.

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تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى بعض البنوك

  • سجل سعر  الدولار في البنك الأهلى المصري 29.75 جنيه للشراء، و29.8 جنيه للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار في بنك مصر 29.75 جنيه للشراء، و29.8 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB» 29.65 جنيه للشراء، وسجل للبيع 29.75 جنيه.

 

  • سجل سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى 29.5 جنيه للشراء و29.6 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولارفي مصرف أبوظبي الإسلامي، 31.8 جنيه للشراء31.9 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار  في بنك الاستثمار العربي 31.3 جنيه للشراء و31.4 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولارفي البنك العقاري المصري 32.05 جنيه للشراء، وسجل للبيع 32.15 جنيه.

 

  • سجل سعر الدولار  في المصرف المتحد قيمة 29.7 جنيه للشراء 29.8 جنيه للبيع.

 

واتجه البنك المركزي المصري أمس الأربعاء في تقليل قيمة الجنيه أمام كافة العملات، وبدأ في إجراءات التحوط في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري الفترة المقبلة، وفي ظل طرح الشهادات الادخارية ذات عائد 25% بهدف جمع السيولة النقدية من الأسواق ومكافحة التضخم.

 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى​29.6536 جنيه 29.7431 جنيه
سعر اليورو​31.8717 جنيه31.9797 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​35.9076 جنيه36.0278 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​31.9165 جنيه32.0265 جنيه
100 ين يابانى​22.3598 جنيه22.4290 جنيه
سعر الريال السعودى​7.8939 جنيه7.9197 جنيه
سعر الدينار الكويتى​96.8629 جنيه97.2504 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى​8.0732 جنيه8.0980 جنيه
سعر اليوان الصينى​4.3764 جنيه4.3919 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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أستاذ تمويل: نتوقع زيادة أخرى فى سعر الدولار قريبًا

الدولار اليورو​ الدينار الكويتى​ الجنيه الإسترلينى​ البنك الأهلي المصري بنك مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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