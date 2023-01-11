الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بنشر أخبار كاذبة

متهمين
متهمين

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف وتكدير السلم والأمن العام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

قاضي المعارضات تجديد حبس 10 متهمين جماعة الإخوان الإرهابية أخبار كاذبة تكدير السلم والأمن العام

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