ضبط 12 ألف و500 عبوة شيبسي وسناكس منتهية الصلاحية بطنطا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم مدير المديرية، حملة على مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.

ونجحت حملة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من ياسر مراد مدير الإدارة بطنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة، في ضبط 12500 عبوة شيبسي وسناكس ومقرمشات انتهاء نوفمبر وديسمبر من العام الماضي داخل شركة جملة مواد غذائية وتم تحرير محضر بالواقعة.