الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 12 ألف و500 عبوة شيبسي وسناكس منتهية الصلاحية بطنطا

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم مدير المديرية، حملة على مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.

ونجحت حملة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من ياسر مراد مدير الإدارة بطنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة، في ضبط 12500 عبوة شيبسي وسناكس ومقرمشات انتهاء نوفمبر وديسمبر من العام الماضي داخل شركة جملة مواد غذائية وتم تحرير محضر بالواقعة.

ضبط 12 ألف و500 عبوة شيبسي واسناكس منتهية الصلاحية بطنطا ابو هاشم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التموين والتجارة الداخلية العام الماضي جمهور المستهلكين هيئة الرقابة الإدارية حملة تموينية مكبرة

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عام الفلاح المصرى

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