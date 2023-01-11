خنقه بـ«رباط الجزمة».. إحالة المتهم بقتل عامل في القليوبية للمفتي

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سامح عبد الغني، إحالة أوراق المتهم بقتل شخص لسرقته بقرية برقطا بمركز كفر شكر لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 2 فبراير المقبل؛ للحكم.



وتضمن أمر إحالة فى القضية رقم 840 لسنة 2021 جنايات كفر شكر - المقيدة برقم 14 لسنة 2021 كلى شمال بنها، لقيام "فرج.م.ص" 39 سنة، سائق، بقتل المجنى عليه محمد عربى سليمان بيومى، عمدا مع سبق الإصرار.

وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض مطواة، وأداة حبل، وقام باستدراجه إلى مكان ثانيًا، وما إن ظفر به حتى أشهر فى وجهه السلاح الأبيض مهددا به إياه لإرضاخه، وقام بتكبيل يديه مستخدمًا الأداة السالف ذكرها، ثم نزع رباط بنطال المجني عليه ضاغطًا به حول عنقه، ومتعديا عليه بالسلاح الأبيض.