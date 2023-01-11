ضبط عصابة لسرقة السيارات في المقطم

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابى بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية" تخصصوا فى سرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لأحد الأشخاص وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين إحداهما المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن أجزاء السيارة المستولى عليها والموتور الخاص بها.

وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع بالإشتراك مع آخرين- مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية أمكن ضبطهما.

بمواجهتهما أيدا أقوال المتهمان، وإقتصار دورهما على تقطيع السيارات المستولى عليها بمعرفة المتهمان الأول والثانى، وأضاف المتهمين جميعهم بأنهم وراء ارتكاب عدد 5 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وقيامهم بالتصرف فى أجزائها بالبيع لدى عميلهم سىء النيه عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد أقوال المتهمين.

تم بإرشاده ضبط «سيارة كاملة بدون ماتور، مجموعة من المواتير وأجزاء عدد من السيارات، عدد 15 إطار سيارة بالجنوط "خاصين بالسيارات المستولى عليها".

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.