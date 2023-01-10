الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مستشار وزير المالية: لا مساس بمستحقات ورواتب الموظفين بالدولة

المالية
المالية

كشف محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، إن معدلات التضخم العالمية ارتفعت بصورة كبيرة بداية من أزمة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية، ولهذا اتخذت الدولة المصرية الكثير من الإجراءات الاستباقية لمواجهة هذه الآثار السلبية الاقتصادية.

 ترشيد الإنفاق 

وأكد مستشار وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحكومة المصرية في تلك الأوضاع الاقتصادية تدعو المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك والإنفاق، من خلال شراء الاحتياجات الأساسية فقط حتى يتم عبور تلك الأزمة.

تخفيض الأجور

وأضاف في حديثه، أن الدولة تقوم بعمل ترشيد في الإنفاق كذالك، معبرًا: "ترشيد الإنفاق لن يقترب من مخصصات وزارتي الداخلية والخارجية، ولا يوجد أي تخفيض للأجور، ولا مساس بمستحقات ورواتب الموظفين بالدولة، كما أن ترشيد الإنفاق لن يقترب من برامج الحماية الاجتماعية، والسلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة".

محمد عبد الفتاح مستشار المالية الحرب الروسية الأوكرانية التضخم ترشيد الإنفاق

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