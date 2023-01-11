الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023

مواد البناء
مواد البناء

ينال البحث عن مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023 اهتمام الكثير من المواطنين سواء الراغبين في بناء منازلهم بعد استكمال تراخيصهم وفقا للقانون، أو من يعملون في هذا المجال للوقوف على أخر ما وصلت إليه مواد البناء من أسعار.

 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023
 

يقدم لكم موقع “الدستور” أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023 وبعض المواد البناء الأخرى.
 

أسعار الحديد اليوم 

مازال يشهد الحديد ارتفاع ملحوظ في أسعار على عكس الأسابيع الماضية والذي تخطى حاجز ال25 ألف جنيه في بعض الشركات المصنعة له.

سعر طن حديد عز 26,450 جنيها 
سعر طن حديد بشاى 26,300 جنيه 
سعر طن حديد العتال 26,400 جنيه 
سعر طن حديد عطية 26,130 جنيها 
سعر طن حديد سرحان 26,100 جنيه 
سعر طن حديد المراكبى 26,200 جنيه 
سعر طن حديد المصريين 25,400 جنيه 
سعر طن حديد الكومى 26,200 جنيه 
سعر طن حديد المعادى 26,150 جنيها 
سعر طن حديد العشري 26,300 جنيه 
سعر طن حديد مصر ستيل 26,250 جنيها
 

سعر الاسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023 

أسمنت المسلح 1,890 جنيها 
أسمنت النصر 1,870 جنيها 
أسمنت وادي النيل 1,820 جنيها 
أسمنت المخصوص 1,860 جنيها 
أسمنت العسكري 1,830 جنيها 
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها 
أسمنت حلوان 1,870 جنيه 
اسمنت السهم 1,840 جنيها 
أسمنت السويدي 1,960 جنيها 
أسمنت المسلة 1,810 جنيهات 
العسكري بني سويف 1,830 جنيها 
أسمنت العامرية عادة 1,950 جنيها
أسمنت الممتاز 1,900 جنيه 
أسمنت السويس 1,910 جنيهات 
أسمنت تايتان 1,810 جنيهات 
أسمنت سيناء 1,820 جنيها 
أسمنت أسيوط 1,750 جنيها 
أسمنت المهندس 1,880 جنيها 
أسمنت النهضة 1,780 جنيها 
أسمنت أسوان 1,710 جنيهات 
أسمنت السد العالي 1,710 جنيهات 
أسمنت قنا 1,750 جنيها 
أسمنت المصريين 1,730 جنيها 
أسمنت المصري 1,710 جنيهات 
أسمنت الصعيد 1,740 جنيها 
أسمنت التعمير 1,840 جنيها 
أسمنت المنيا 1,700 جنيه 
أسمنت العاصمة 1,710 جنيهات
أسمنت البرج 1,690 جنيها 
أسمنت الماكس 1,710 جنيهات 
أسمنت الصخرة 1,690 جنيها 
أسمنت الدلتا 1,830 جنيها
أسمنت الصرح 1,720 جنيها 
 

سعر الطوب اليوم الأربعاء 11-1-2023 

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه

 

سعر الرمل والزلط اليوم 
 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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