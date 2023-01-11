ينال البحث عن مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023 اهتمام الكثير من المواطنين سواء الراغبين في بناء منازلهم بعد استكمال تراخيصهم وفقا للقانون، أو من يعملون في هذا المجال للوقوف على أخر ما وصلت إليه مواد البناء من أسعار.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023



يقدم لكم موقع “الدستور” أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023 وبعض المواد البناء الأخرى.



أسعار الحديد اليوم

مازال يشهد الحديد ارتفاع ملحوظ في أسعار على عكس الأسابيع الماضية والذي تخطى حاجز ال25 ألف جنيه في بعض الشركات المصنعة له.

سعر طن حديد عز 26,450 جنيها

سعر طن حديد بشاى 26,300 جنيه

سعر طن حديد العتال 26,400 جنيه

سعر طن حديد عطية 26,130 جنيها

سعر طن حديد سرحان 26,100 جنيه

سعر طن حديد المراكبى 26,200 جنيه

سعر طن حديد المصريين 25,400 جنيه

سعر طن حديد الكومى 26,200 جنيه

سعر طن حديد المعادى 26,150 جنيها

سعر طن حديد العشري 26,300 جنيه

سعر طن حديد مصر ستيل 26,250 جنيها



سعر الاسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023

أسمنت المسلح 1,890 جنيها

أسمنت النصر 1,870 جنيها

أسمنت وادي النيل 1,820 جنيها

أسمنت المخصوص 1,860 جنيها

أسمنت العسكري 1,830 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها

أسمنت حلوان 1,870 جنيه

اسمنت السهم 1,840 جنيها

أسمنت السويدي 1,960 جنيها

أسمنت المسلة 1,810 جنيهات

العسكري بني سويف 1,830 جنيها

أسمنت العامرية عادة 1,950 جنيها

أسمنت الممتاز 1,900 جنيه

أسمنت السويس 1,910 جنيهات

أسمنت تايتان 1,810 جنيهات

أسمنت سيناء 1,820 جنيها

أسمنت أسيوط 1,750 جنيها

أسمنت المهندس 1,880 جنيها

أسمنت النهضة 1,780 جنيها

أسمنت أسوان 1,710 جنيهات

أسمنت السد العالي 1,710 جنيهات

أسمنت قنا 1,750 جنيها

أسمنت المصريين 1,730 جنيها

أسمنت المصري 1,710 جنيهات

أسمنت الصعيد 1,740 جنيها

أسمنت التعمير 1,840 جنيها

أسمنت المنيا 1,700 جنيه

أسمنت العاصمة 1,710 جنيهات

أسمنت البرج 1,690 جنيها

أسمنت الماكس 1,710 جنيهات

أسمنت الصخرة 1,690 جنيها

أسمنت الدلتا 1,830 جنيها

أسمنت الصرح 1,720 جنيها



سعر الطوب اليوم الأربعاء 11-1-2023

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه





سعر الرمل والزلط اليوم



رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات

