مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023
ينال البحث عن مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023 اهتمام الكثير من المواطنين سواء الراغبين في بناء منازلهم بعد استكمال تراخيصهم وفقا للقانون، أو من يعملون في هذا المجال للوقوف على أخر ما وصلت إليه مواد البناء من أسعار.
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023
يقدم لكم موقع “الدستور” أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023 وبعض المواد البناء الأخرى.
أسعار الحديد اليوم
مازال يشهد الحديد ارتفاع ملحوظ في أسعار على عكس الأسابيع الماضية والذي تخطى حاجز ال25 ألف جنيه في بعض الشركات المصنعة له.
سعر طن حديد عز 26,450 جنيها
سعر طن حديد بشاى 26,300 جنيه
سعر طن حديد العتال 26,400 جنيه
سعر طن حديد عطية 26,130 جنيها
سعر طن حديد سرحان 26,100 جنيه
سعر طن حديد المراكبى 26,200 جنيه
سعر طن حديد المصريين 25,400 جنيه
سعر طن حديد الكومى 26,200 جنيه
سعر طن حديد المعادى 26,150 جنيها
سعر طن حديد العشري 26,300 جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل 26,250 جنيها
سعر الاسمنت اليوم الأربعاء 11-1-2023
أسمنت المسلح 1,890 جنيها
أسمنت النصر 1,870 جنيها
أسمنت وادي النيل 1,820 جنيها
أسمنت المخصوص 1,860 جنيها
أسمنت العسكري 1,830 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها
أسمنت حلوان 1,870 جنيه
اسمنت السهم 1,840 جنيها
أسمنت السويدي 1,960 جنيها
أسمنت المسلة 1,810 جنيهات
العسكري بني سويف 1,830 جنيها
أسمنت العامرية عادة 1,950 جنيها
أسمنت الممتاز 1,900 جنيه
أسمنت السويس 1,910 جنيهات
أسمنت تايتان 1,810 جنيهات
أسمنت سيناء 1,820 جنيها
أسمنت أسيوط 1,750 جنيها
أسمنت المهندس 1,880 جنيها
أسمنت النهضة 1,780 جنيها
أسمنت أسوان 1,710 جنيهات
أسمنت السد العالي 1,710 جنيهات
أسمنت قنا 1,750 جنيها
أسمنت المصريين 1,730 جنيها
أسمنت المصري 1,710 جنيهات
أسمنت الصعيد 1,740 جنيها
أسمنت التعمير 1,840 جنيها
أسمنت المنيا 1,700 جنيه
أسمنت العاصمة 1,710 جنيهات
أسمنت البرج 1,690 جنيها
أسمنت الماكس 1,710 جنيهات
أسمنت الصخرة 1,690 جنيها
أسمنت الدلتا 1,830 جنيها
أسمنت الصرح 1,720 جنيها
سعر الطوب اليوم الأربعاء 11-1-2023
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
سعر الرمل والزلط اليوم
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات