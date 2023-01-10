«الزراعة» تزف بشرى سارة عن انخفاض أسعار الأسماك (فيديو)

زف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الزراعية، بشرى سارة للمواطنين، بشأن انخفاض أسعار الأسماك قريبًا بفضل توفير الدولة لمستلزمات الإنتاج.

وأوضح الصياد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ولا تستورد إلا أسماك المياه الباردة مثل الرنجا الماكريل.

وبالنسبة لتأثير مشروع البتلو القومي على صغار المزارعين، قال نائب وزير الزراعة، إن السلالات المحلية مقاومة للأمراض لكنها منخفضة الإنتاجية، لافتًا إلى أن 75% من الثروة الحيوانية مركزة على صغار المربين، مؤكدًا أن هناك إقبالا على مشروعات صغار المربين.

وأردف: الرئيس السيسي وجه وزارات التضامن والأوقاف والزراعة والمجتمع المدني بالمساهمة في ثمن الرؤوس، وجار تسليم 2500 رأس، المزارع لا يتحمل إلا ثلث قيمتها بفائدة 5%، كما أن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني مجانا.